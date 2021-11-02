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【優劣內房股】3個指標　撈好股

研究報告 11:20 2021/11/02

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內房股走勢呈個別發展，今天股價上升的有碧桂園 （02007） ，逆市跌的有龍湖 （00960） ，股價創新低的有萬科 （02202）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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