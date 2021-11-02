【優劣內房股】3個指標 撈好股 研究報告 11:20 2021/11/02 分享： 內房股走勢呈個別發展，今天股價上升的有碧桂園 （02007） ，逆市跌的有龍湖 （00960） ，股價創新低的有萬科 （02202） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【10萬大關】龍頭有肉食 新晉有杯羹？（第二版） 2021/11/01 【10萬大關】龍頭有肉食 新晉有杯羹？（第二版） 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 2021/11/01 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 你可能感興趣 【10萬大關】龍頭有肉食 新晉有杯羹？（第二版） 12:27 2021/11/01 【10萬大關】龍頭有肉食 新晉有杯羹？（第二版） 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 17:15 2021/11/01 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 最新專欄文章 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介） 今日 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介） 【跟國策走】能源轉型、綠色交通或成雙碳政策新寵（第三版） 2021/11/01 【跟國策走】能源轉型、綠色交通或成雙碳政策新寵（第三版） 【10萬大關】龍頭有肉食 新晉有杯羹？（第二版） 2021/11/01 【10萬大關】龍頭有肉食 新晉有杯羹？（第二版） 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 2021/10/29 【十倍股】電動車新勢力三強 距離盈利還有多遠？（第二版） 【啤酒股炒咩？】業績過關 炒未來 炒好轉 2021/10/29 【啤酒股炒咩？】業績過關 炒未來 炒好轉 中國市場 大行報告 市場動向 碧桂園 地產 萬科 碧桂園（02007） 高達 中國