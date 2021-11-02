儲局料啟收水 提前加息升溫 名家專區 2021/11/02 分享： 人行官員上周劍指跨境互聯網券商，重燃新一輪加強監管風波憂慮，藍籌電動車股比亞迪（01211）又趕在公布季績後，火速配股集資約138億元，為一眾科技、新經濟股加添沽壓。 4大科技藍籌騰訊（00700）、阿 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 科技股再陷苦戰 2021/11/01 科技股再陷苦戰 透視中港美 - 監管跨境券商 港股動力恐減 2021/10/30 監管跨境券商 港股動力恐減 透視中港美 - 傳中央限煤價 潤電望今年高 2021/10/29 傳中央限煤價 潤電望今年高 透視中港美 - 科技戰再起 撈底莫急進 2021/10/28 科技戰再起 撈底莫急進 透視中港美 - 滙豐回購好 還是派息好？ 2021/10/27 滙豐回購好 還是派息好？ 美國聯儲局 汽車股 港股 騰訊控股（00700） 比亞迪股份（01211） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 新經濟 銀行