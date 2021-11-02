儲局料啟收水 提前加息升溫

人行官員上周劍指跨境互聯網券商，重燃新一輪加強監管風波憂慮，藍籌電動車股比亞迪（01211）又趕在公布季績後，火速配股集資約138億元，為一眾科技、新經濟股加添沽壓。

4大科技藍籌騰訊（00700）、阿

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