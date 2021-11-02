新奧拾級上 盈利穩定增 名家專區 2021/11/02 分享： 國企指數六連跌五連陰，或可在8900點整固，樂觀是營造頭肩底中！至於資金在G20和聯合國氣候變化大會期間似流向可再生能源，天然氣是中央最早推動的潔淨能源，規劃未來需求可保穩定增長，有力支持估值最高的新 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股11月先苦後甜（第四版） 2021/11/01 港股11月先苦後甜（第四版） 中字股實力談 - 申洲將復甦 政策籲健身 2021/10/29 申洲將復甦 政策籲健身 中字股實力談 - 港股島頂回氣 頭肩底營造中（第四版） 2021/10/28 港股島頂回氣 頭肩底營造中（第四版） 中字股實力談 - 聯通最為抵買 習撑數字經濟 2021/10/23 聯通最為抵買 習撑數字經濟 中字股實力談 - 港股重現黃金交叉 旗形整固後再尋頂（第四版） 2021/10/22 港股重現黃金交叉 旗形整固後再尋頂（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 天然氣 北控水務集團（00371） 華潤燃氣（01193） 新特能源（01799） 新奧能源（02688） 人民幣 板塊