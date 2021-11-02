新奧拾級上 盈利穩定增

國企指數六連跌五連陰，或可在8900點整固，樂觀是營造頭肩底中！至於資金在G20和聯合國氣候變化大會期間似流向可再生能源，天然氣是中央最早推動的潔淨能源，規劃未來需求可保穩定增長，有力支持估值最高的新

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