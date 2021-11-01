減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人 國際 21:42 2021/11/01 分享： 聯合國氣候變化大會（COP26）於英國揭幕，如果說到COP26中的「壞孩子」，澳洲相信敢認第二，沒有其他國家敢認第一。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英稅負日重 小政府路綫受考驗 2021/10/31 英稅負日重 小政府路綫受考驗 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 2021/10/28 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 2021/10/27 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 新加坡確診飆 與病毒共存底氣何在？ 2021/10/26 新加坡確診飆 與病毒共存底氣何在？ 特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮 2021/10/25 特朗普概念股熱炒 非理性投機狂潮 你可能感興趣 英稅負日重 小政府路綫受考驗 21:57 2021/10/31 英稅負日重 小政府路綫受考驗 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 16:30 2021/10/28 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 21:17 2021/10/27 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 最新專欄文章 國金札記 - 約翰遜想做大事 平衡收支難度增 今日 約翰遜想做大事 平衡收支難度增 國金札記 - 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 2021/10/29 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 國金札記 - 蘋果收緊私隱例 科企霸權更難動搖 2021/10/28 蘋果收緊私隱例 科企霸權更難動搖 國金札記 - 新加坡確診飈 與病毒共存底氣何在？ 2021/10/27 新加坡確診飈 與病毒共存底氣何在？ 國金札記 - 特朗普概念股炒高 非理性投機狂潮 2021/10/26 特朗普概念股炒高 非理性投機狂潮 氣候暖化 ESG 澳洲 莫里森 煤