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減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人

國際 21:42 2021/11/01

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聯合國氣候變化大會（COP26）於英國揭幕，如果說到COP26中的「壞孩子」，澳洲相信敢認第二，沒有其他國家敢認第一。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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