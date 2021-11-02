【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第二版）

傳統車企整裝待發，明年那些車股值得看好？那些又具爆發力？本篇的研究報告會聚焦汽車行業明年的投資策略，其中在乘用車板塊中，推薦吉利 （00175） 、長城汽車 （02333） 、特斯拉（Tesla；美︰TSLA），並建議關注比亞迪 （01211） 等。

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智能電動化料引領產業變革

汽車板塊受經濟與行業景氣周期、投產/車型周期、業績基本面/估值等因素影響。當前整車板塊處於估值中樞上移階段（2020年至今約35xPE（市盈率））；預計智能電動化引領產業變革，銷量增速仍是導致板塊與個股是否具有吸引力的關鍵。

民營車企或具更高轉型成功概率

傳統車企整裝待發，民營車企或具更高轉型成功概率︰特斯拉（Tesla）引領全球智能電動化趨勢，新勢力處於市場定位/車型定價範圍擴大階段（或逐步下切），傳統車企尚處於智能電動車子品牌成立初期。光大證券判斷，智能電動化是長期過程，傳統車企具有較強現金流與成本控制/供應鏈管理能力（分拆子品牌的用戶定位也呈逐步清晰化趨勢），預計機會仍存；

1）從技術層面的橫向對比來看，傳統車企在插電混動、以及三電等產業鏈方面相比於特斯拉/新勢力具有明顯優勢；

2）從戰略/理念、人才、以及組織架構層面的橫向比較來看，傳統車企已參考特斯拉/新勢力進行相應的理念切換與戰略調整，股權激勵計劃落地性更強/覆蓋面更廣，尚處於組織架構調整併逐步完善階段，預計民營車企或具有更高轉型成功概率。

芯片短缺或將逐步緩解

芯片短缺或將逐步緩解，補庫帶動市場銷量穩健增長︰鑑於4Q21E芯片短缺或逐步緩解、以及旺季對應的補庫趨勢，光大證券預計2021E芯片短缺對國內乘用車銷量拖累影響約1%至3%；鑑於芯片供應呈邊際改善趨勢，光大證券預計2022E其對國內乘用車銷量拖累影響僅約0.5%至1.5%。光大證券看好消費升級、以及芯片短缺逐步緩解/供求結構改善帶動的車市穩健增長前景，預計2021E國內乘用車銷量增速區間約4%至7%，預計2022E/2023E國內乘用車銷量增速區間均約4%至5%。

新能源車將維持高增長

新能源汽車市場仍將維持高速增長，插電混動比例或將抬升︰鑑於當前電動車與燃油車成本差異與消費偏好，光大證券預計帶動滲透率持續抬升的主導車型或切換至針對主力細分市場的A級插電混動SUV、以及B級插電混動轎車；此外，消費升級/車企分拆子品牌的多款中高端車型上市或帶動定價人民幣30萬以上的B級純電動車型銷量爬坡。

光大證券預計︰

1）2021E國內新能源汽車銷量按年增長156%達近350萬輛；其中，新能源乘用車銷量按年增長157%至165%至約320萬至330萬輛。

2）預計2022E國內新能源汽車銷量按年增長近50%至約520萬至530萬輛；其中，新能源乘用車銷量按年增長約50%+至500萬輛。

推薦標的︰

光大證券看好具有較強產品周期（芯片供應緩解具有較強銷量與盈利彈性）、智能電動化轉型推進路徑明確清晰、以及產品定義/成本控制優化的車企。

乘用車板塊推薦特斯拉、吉利汽車、以及長城汽車（滬︰601633） （02333） ，建議關注比亞迪（深︰002594） （01211） 。

總結︰

汽車行業景氣度（銷量爬坡與增速）仍是影響估值高低、以及導致板塊與個股是否具有吸引力的關鍵。鑑於芯片緩解或供求結構改善驅動的補庫趨勢、以及新能源汽車持續高速增長前景，預計銷量支撑估值的格局或將延續。最後，投資前還要留意市場風險，包括芯片短缺緩解不及預期；補庫趨勢不及預期；需求修復不及預期；銷量與爬坡不及預期；毛利率爬坡不及預期；成本費用控制不及預期等。

報告來源︰光大證券

編輯︰葉麗雯

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（第一版刊於今早8：00）

（第二版加插風險提示）