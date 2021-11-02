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施羅德Simon Webber：買氣候領袖企業

名家專區 2021/11/02

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環境、社會和企業管治（ESG）是近年熱門投資議題。聯合國的政府間氣候變化專門委員會（IPCC）曾於8月警告，倘若全球暖化持續，這樣的極端氣候事件將更有規律地重演。因此，我們需要迅速採取行動，通過減少溫

...

撰文 : Simon Webber 施羅德首席投資組合經理

欄名 : 名家觀點

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