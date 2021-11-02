施羅德Simon Webber：買氣候領袖企業 名家專區 2021/11/02 分享： 環境、社會和企業管治（ESG）是近年熱門投資議題。聯合國的政府間氣候變化專門委員會（IPCC）曾於8月警告，倘若全球暖化持續，這樣的極端氣候事件將更有規律地重演。因此，我們需要迅速採取行動，通過減少溫 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : Simon Webber 施羅德首席投資組合經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀孟磊：增持消費股減持原材料股 2021/10/29 瑞銀孟磊：增持消費股減持原材料股 專訪 - 施羅德曹綺琪︰港股看法中性 2021/10/28 施羅德曹綺琪︰港股看法中性 【波動升温】全球央行減財策刺激料成震盪源頭 2021/10/27 【波動升温】全球央行減財策刺激料成震盪源頭 中信劉健民：疫情之下 經濟放緩 2021/10/27 中信劉健民：疫情之下 經濟放緩 木星資管Ned Naylor-Leyland：白銀正趨流行 2021/10/26 木星資管Ned Naylor-Leyland：白銀正趨流行 行業 股票 領導能力 太陽能 氣候暖化 施羅德 CFA 聯合國 節能減排 碳中和