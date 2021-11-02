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新盤百花齊放 銷售策略各不同

名家專區 14:00 2021/11/02

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發展商推盤步伐加快，近期多個新盤齊發，分布港九新界各區，惟不少均主攻細單位，預計發展商將因應各自定位搶攻上車及投資需求，預期新界區項目將保持貨如輪轉策略，繼續貼市價定價。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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