新盤百花齊放 銷售策略各不同 名家專區 14:00 2021/11/02 分享： 發展商推盤步伐加快，近期多個新盤齊發，分布港九新界各區，惟不少均主攻細單位，預計發展商將因應各自定位搶攻上車及投資需求，預期新界區項目將保持貨如輪轉策略，繼續貼市價定價。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤大戰 投資者尋寶 2021/10/26 新盤大戰 投資者尋寶 哪區最多新盤貨尾？ 2021/10/26 哪區最多新盤貨尾？ 細價樓新盤戰開打 一手旺勢可延續 2021/10/31 細價樓新盤戰開打 一手旺勢可延續 你可能感興趣 新盤大戰 投資者尋寶 14:00 2021/10/26 新盤大戰 投資者尋寶 哪區最多新盤貨尾？ 01:00 2021/10/26 哪區最多新盤貨尾？ 細價樓新盤戰開打 一手旺勢可延續 07:00 2021/10/31 細價樓新盤戰開打 一手旺勢可延續 最新專欄文章 專家樓論 - 二手樓價難大升 2021/10/31 二手樓價難大升 專家樓論 - 工廈旺市 原來關疫情事!? 2021/09/24 工廈旺市 原來關疫情事!? 專家樓論 - 新盤開價一浪高於一浪 樓價有望再攀升 2021/08/27 新盤開價一浪高於一浪 樓價有望再攀升 專家樓論 - 樓價破頂 增加造地建屋迫切性 2021/08/14 樓價破頂 增加造地建屋迫切性 專家樓論 - 土地共享申請續來 且先解決交通問題 2021/08/07 土地共享申請續來 且先解決交通問題 Wetland Seasons Bay第二期 KENNEDY 38 海茵莊園 洪水橋 啟德 地產 發展商