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【ATMX股價】儲局議息前先挾淡 恒指科指重上關鍵技術位（第二版）

財金 12:12 2021/11/02

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美國聯儲局今、明兩日進行FOMC政策會議前，外資大戶昨晚於美股突大舉掃入中概科技股。中概股強勢今早港股延續，4大重磅藍籌科技股ATMX今早勁彈逾2%至6%，推動恒指勁彈最多近500點。

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欄名 : 港股脈博

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