【ATMX股價】炒家先挾淡後回吐 恒指科指50天綫得而復失（第三版） 財金 18:38 2021/11/02 分享： 美國聯儲局今、明兩日進行FOMC政策會議前，外資大戶昨晚於美股突大舉掃入中概科技股。中概股強勢今早港股延續，4大重磅藍籌科技股ATMX今早勁彈逾2%至6%，推動恒指勁彈最多近500點。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【港股脈博】騰訊科指同跌穿50天綫 恒指閃穿二萬五關大屠牛（第三版） 2021/11/01 【港股脈博】騰訊科指同跌穿50天綫 恒指閃穿二萬五關大屠牛（第三版） 【港股脈博】期結前空軍進擊 ATMX齊挫恒指瀉逾400點（第三版） 2021/10/27 【港股脈博】期結前空軍進擊 ATMX齊挫恒指瀉逾400點（第三版） 【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關 2021/10/26 【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關 【港股脈博】騰訊阿里同現散戶沽盤千人操 貨源落入強者手（第二版） 2021/10/20 【港股脈博】騰訊阿里同現散戶沽盤千人操 貨源落入強者手（第二版） 【港股脈博】友邦開車追落後 恒指破主要阻力區（第三版） 2021/10/19 【港股脈博】友邦開車追落後 恒指破主要阻力區（第三版） 比亞迪股份（01211） 配股 阿里巴巴－SW（09988） 港股 恒生指數 美股 美國聯儲局 沽空 A股