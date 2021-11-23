【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（新增：Tesla遭三ETF齊掟 減持Meta為Facebook改名後最多）

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下ARK Investment於11月22日大手減持Tesla（美：TSLA），為連續第三日被減持。值得留意是，女股神還大手減持了Meta（美：FB）

ARKK、ARKQ及ARKW三隻ETF於昨日共減持18.2萬股Tesla，為9月28日以來最大單日減持Tesla股份，當日減持逾31萬股。

另外，ARKF昨日也大手減持15.8萬股Meta（前稱Facebook），是自Facebook改名Meta後ARK最大一次減持。11月Facebook改名後，ARK曾增持約40萬股。

11月22日 ARK六大主攻型ETF操作一覽











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Tesla連日遭女股神減持

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下ARK Investment兩隻ETF昨晚再度減持Tesla（美：TSLA）

ARKK及ARKW兩隻ETF於上周五共減持2.7萬股Tesla。

11月19日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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Tesla再遭女股神減持

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下ARK Investment一隻ETF昨晚再度減持Tesla（美：TSLA）。

ARKK昨晚減持2.97萬股Tesla，佔該ETF比重0.16%。

11月18日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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減持過百萬股日股Z

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下ARK繼續減持美股Zillow（美：Z）。值得留意另一隻日股 Z（日：4689）也遭大手減持過百萬股。

11月17日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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繼續增持羅賓漢及Zoom

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下ARK雖然繼續有多項操作，但買賣股份數目對比ETF持倉比重均較低，反映女股神態度相對保守，其中值得留意是繼續買入羅賓漢（美：HOOD）及Zoom（美：ZM）。

11月16日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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ARK減持谷歌母企大手買入羅賓漢

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下ARK六大ETF昨共有40項買賣操作，其中值得留意包括減持谷歌母企Aplhabet（美：GOOG）並大手買入羅賓漢（美：HOOD）

11月15日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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轉追多隻生物科技股

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood上周五主要買入生科股，包括Verve Therapeutics（美：VERV）及Allogene Therapeutics（美：ALLO）

11月12日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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美國藥廠輝瑞（美：PFE）早前發布新冠口服藥臨床試驗的中期結果數據理想，刺激股價抽升，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood早於8月開始掃入，近日趁機「食糊」，更值得留意是女股神轉追一家「誠哥」李嘉誠都有份持股的科技公司。

哪家公司是「誠哥愛股」？詳見：【契媽股】連日減持輝瑞「食糊」 女股神套現轉追「誠哥股」？

11月11日 ARK六大主攻型ETF操作一覽







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大手減持強勢股輝瑞

11月10日 ARK六大主攻型ETF操作一覽（ARKX無買賣操作）

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood昨晚繼續減持藥廠輝瑞（美：PFE），同時三家大手增持數據分析公司Palantir（美：PLTR）。Palantir有何吸引力，請見：女股神六大ETF同時掃 Palantir有何吸引力？

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大手減持強勢股輝瑞

輝瑞（美：PFE）早前在新冠肺炎口服藥上有突破進展，股價抽升，昨晚回調2%。獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 亦減持23.8萬股輝瑞。

11月9日 ARK六大主攻型ETF操作一覽









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大手增持Zoom

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 11月8日晚減少操作，其中主要增持Zoom（美：ZM）。

11月8日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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繼續狂掟Zillow NVIDIA像徵式減持

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood繼續減持Zillow（美：Z），另外一隻破頂科網股NVIDIA（美：NVDA）她亦像徵式減持93股。

11月5日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood睇錯Zillow（美：Z），本趁低吸納結果變連日狂沽，成為投資小污點，然而對投資者而言，更應重視是她將套現所得轉追了Facebook。具詳細內容請見：【契媽股】女股神續沽Tesla Zillow 套現轉追一隻科網龍頭？

11月4日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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Tesla （美：TSLA）昨晚反彈3%全面收復失地，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下方舟創新ETF（美：ARKK）減持1.78萬股Tesla。

11月3日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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美股再破頂，但Tesla（美：TSLA）從歷史高位回吐3%，獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood旗下方舟創新ETF（美：ARKK）11月2日大手減持8萬股Tesla，佔該ETF比重0.43%。

11月2日 ARK六大主攻型ETF操作一覽

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獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 憑藉愛股Tesla愈升愈高，旗下ETF亦增值不少。方舟創新ETF（美：ARKK）昨日（11月1日）高收，10月累升1成，回報為自6月以來最好表現，11月首日再升3%。

ARK 11月1日

Tesla（美：TSLA）勁升8%突破1200美元。的Cathie Wood已連續暫停沽Tesla，看來她睇好Tesla，暫時放棄分階段食糊，慢慢尋頂。

ARK旗下六大ETF操作一覽。

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《女股神Cathie Wood操盤系列》詳見：

10月29日

【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？

Facebook改名成「Meta」，市場或許有不同意見，不過Cathie Wood 就相當受落，旗下ETF大手掃入Facebook股票。

10月26日

【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？

Tesla（美：TSLA）市值衝破1萬億美元，Cathie Wood繼續尋頂「食糊」，同時大手減持了3隻科網股，轉移資金高追更多潛力股。

10月22日

【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？

女股神旗下基金ARK Investment多隻ETF卻一齊減持Tesla，是否意味公司已見頂？

10月15日

【契媽股】女股神重陽節也放假？ 6大 「主攻型」ETF兩個無操作（第二版）

中港股市重陽節假期休市，Cathie Wood 也似進入放假狀態，其下6大ETF竟然有2隻無操作，其餘也只錄得零星交易。

9月30日

【契媽股】女股神一周沽Tesla套逾30億 連日轉追一隻綫上地產股（第二版）

Cathie Wood 一周狂沽Tesla（特斯拉）（美：TSLA），累計套現逾30億港元，同時她連日加倉一隻綫上搵樓平台公司。

9月24日

【契媽股】女股神口講撐Tesla 暗中實質掃緊一隻社交媒體股（第二版）

Cathie Wood唱好愛股Tesla（特斯拉），揚言升至3000美元會全清倉，但實情已頻頻減持，此外，女股神新近大手增持一隻社交媒體美股更值得留意。

9月17日

【契媽股】千億推動共富唔收貨 女股神決定阿里一股不留？

近來捲入監管漩渦的阿里巴巴 （09988） 將投入1000億人民幣，配合政府推動「共同富裕」。不過，的Cathie Wood卻一於繼續沽，明顯是對阿里前景看法依然偏淡。

9月10日

【契媽股】中國監管風暴未驚完 女股神心淡再掟兩隻港股

內地監管風暴未吹完，昨日傳出暫停遊戲審批，科網股再度急瀉。Cathie Wood 趁跌市再大手沽出兩隻在港上市中資科技股。

9月3日

【契媽股】女股神彈弓手改撈一隻「小牛」股 連黃國英都曾話：可諗下！

中港股市陷入監管風暴，在美上市的中概股也好不了多少，Cathie Wood 6月底以來不斷喪沽中概股，然而竟然「彈弓手」改撈一家連日在沽的中國電動車股。

8月18日

【契媽股】女股神料中國科網股有排捱 ARKK中概股全清倉

中國科網股連日出現小股災，Cathie Wood旗下方舟創新ETF（美：ARKK）更已全數清倉中概股。

8月13日

【契媽股】女股神續沽阿里比亞迪 六大主攻型ETF齊掃一隻軟件股

Cathie Wood 旗下基金ARK Investmen六大「主攻型」ETF（交易所買賣基金）竟然同時爆買一隻軟件股，該股昨晚更勁升11%收市！

專訪基金名家謝企剛 陪你捉贏面高板塊 詳見：【下一頁】

記者：許江明