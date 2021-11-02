【追蹤女股神】一文盡覽Cathie Wood最新操盤動作（Tesla再破頂 ARK減持叫停）

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood 憑藉愛股Tesla愈升愈高，旗下ETF亦增值不少。方舟創新ETF（美：ARKK）昨日（11月1日）再升10月累升1成，回報為自6月以來最好表現，11月首日再升3%。

ARK 11月1日

Tesla（美：TSLA）勁升8%突破1200美元。的Cathie Wood已連續暫停沽Tesla，看來她睇好Tesla，暫時放棄分階段食糊，慢慢尋頂。

ARK旗下六大ETF昨晚操作一覽。

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《女股神Cathie Wood操盤系列》詳見：

10月29日

【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？

Facebook改名成「Meta」，市場或許有不同意見，不過Cathie Wood 就相當受落，旗下ETF大手掃入Facebook股票。

10月26日

【契媽股】女股神Tesla 續「食糊」 趁美股破頂狠沽3隻科網股？

Tesla（美：TSLA）市值衝破1萬億美元，Cathie Wood繼續尋頂「食糊」，同時大手減持了3隻科網股，轉移資金高追更多潛力股。

10月22日

【契媽股】女股神大手減持 Tesla破頂=見頂？

女股神旗下基金ARK Investment多隻ETF卻一齊減持Tesla，是否意味公司已見頂？

10月15日

【契媽股】女股神重陽節也放假？ 6大 「主攻型」ETF兩個無操作（第二版）

中港股市重陽節假期休市，Cathie Wood 也似進入放假狀態，其下6大ETF竟然有2隻無操作，其餘也只錄得零星交易。

9月30日

【契媽股】女股神一周沽Tesla套逾30億 連日轉追一隻綫上地產股（第二版）

Cathie Wood 一周狂沽Tesla（特斯拉）（美：TSLA），累計套現逾30億港元，同時她連日加倉一隻綫上搵樓平台公司。

9月24日

【契媽股】女股神口講撐Tesla 暗中實質掃緊一隻社交媒體股（第二版）

Cathie Wood唱好愛股Tesla（特斯拉），揚言升至3000美元會全清倉，但實情已頻頻減持，此外，女股神新近大手增持一隻社交媒體美股更值得留意。

9月17日

【契媽股】千億推動共富唔收貨 女股神決定阿里一股不留？

近來捲入監管漩渦的阿里巴巴 （09988） 將投入1000億人民幣，配合政府推動「共同富裕」。不過，的Cathie Wood卻一於繼續沽，明顯是對阿里前景看法依然偏淡。

9月10日

【契媽股】中國監管風暴未驚完 女股神心淡再掟兩隻港股

內地監管風暴未吹完，昨日傳出暫停遊戲審批，科網股再度急瀉。Cathie Wood 趁跌市再大手沽出兩隻在港上市中資科技股。

9月3日

【契媽股】女股神彈弓手改撈一隻「小牛」股 連黃國英都曾話：可諗下！

中港股市陷入監管風暴，在美上市的中概股也好不了多少，Cathie Wood 6月底以來不斷喪沽中概股，然而竟然「彈弓手」改撈一家連日在沽的中國電動車股。

8月18日

【契媽股】女股神料中國科網股有排捱 ARKK中概股全清倉

中國科網股連日出現小股災，Cathie Wood旗下方舟創新ETF（美：ARKK）更已全數清倉中概股。

8月13日

【契媽股】女股神續沽阿里比亞迪 六大主攻型ETF齊掃一隻軟件股

Cathie Wood 旗下基金ARK Investmen六大「主攻型」ETF（交易所買賣基金）竟然同時爆買一隻軟件股，該股昨晚更勁升11%收市！

專訪基金名家謝企剛 陪你捉贏面高板塊 詳見：【下一頁】

記者：許江明