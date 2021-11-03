【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版）

內銀季績反映，內銀首3季淨息差較中期下降1.5個點子，但降幅較上半年縮窄。從有披露淨息差的24家上市銀行來看，內銀首3季平均淨息差為2.15%，較上半年下降1.5個點子，而上半年較首季下降2.3個點子，息差降幅環比縮窄。

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