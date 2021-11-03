【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 研究報告 11:09 2021/11/03 分享： 內銀季績反映，內銀首3季淨息差較中期下降1.5個點子，但降幅較上半年縮窄。從有披露淨息差的24家上市銀行來看，內銀首3季平均淨息差為2.15%，較上半年下降1.5個點子，而上半年較首季下降2.3個點子，息差降幅環比縮窄。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 2021/11/01 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 2021/10/29 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 2021/10/28 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 2021/10/25 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 2021/10/22 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 營收 經濟 港股 板塊 行業 銀行