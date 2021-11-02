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【內銀業績】內銀盈利增長提速 資產續改善 

研究報告 12:10 2021/11/02

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踏入11月，港股及A股上市的內銀季業已全部披露，綜合大小型內銀表現，從邊際變化的角度來看，絕大多數銀行的盈利增速均較中期業績穩中提升。據中信建投統計，上市內銀首3季整體淨利潤按年增長13.5%，較中期時增速微升0.6個百分點。

...

欄名 : 大行有路捉

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