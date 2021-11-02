【內銀業績】內銀盈利增長提速 資產續改善 研究報告 12:10 2021/11/02 分享： 踏入11月，港股及A股上市的內銀季業已全部披露，綜合大小型內銀表現，從邊際變化的角度來看，絕大多數銀行的盈利增速均較中期業績穩中提升。據中信建投統計，上市內銀首3季整體淨利潤按年增長13.5%，較中期時增速微升0.6個百分點。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 2021/11/01 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 2021/10/29 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 2021/10/28 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 2021/10/25 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 2021/10/22 【人民幣升值】出口強勁 結滙需求支持人民幣續升（附受惠及受累股） 營收 經濟 港股 板塊 行業 銀行