【電動車股】造車新勢力執位 小鵬汽車跑出（第二版）（新增各車企10月交付量表） 財金 18:32 2021/11/02 分享： 全球電動車龍頭Tesla（美：TESLA）股價連續4日創新高，昨收市衝逾1,200美元，市值突破1.2萬億美元，與騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 合共總市值相若。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【比亞迪股價】北水緩兵助戰 比亞迪望築短綫底（第三版） 2021/11/01 【比亞迪股價】北水緩兵助戰 比亞迪望築短綫底（第三版） 【大市拆局】人行劍指跨境券商 富途急瀉會否震動港股? 2021/10/29 【大市拆局】人行劍指跨境券商 富途急瀉會否震動港股? 【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 下試牛熊綫（第二版） 2021/10/28 【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 下試牛熊綫（第二版） 【大市拆局】發改革傳出手限煤價 火電股飆煤炭股瀉板塊逆轉 2021/10/28 【大市拆局】發改革傳出手限煤價 火電股飆煤炭股瀉板塊逆轉 【大市拆局】中美科技角力憂慮再起 投資情緒急轉直下（第二版） 2021/10/27 【大市拆局】中美科技角力憂慮再起 投資情緒急轉直下（第二版） 港股 新能源 晶片 Tesla 小鵬汽車－W（09868） 阿里巴巴－SW（09988） 蔚來（美：NIO）