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【電動車股】造車新勢力執位 小鵬汽車跑贏

財金 13:26 2021/11/02

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全球電動車龍頭Tesla（美：TESLA）股價連續4日創新高，昨收市衝逾1,200美元，市值突破1.2萬億美元，與騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 合共總市值相若。

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欄名 : 大市拆局

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