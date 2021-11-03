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【景氣板塊】商品股中的贏家特質

研究報告 08:42 2021/11/03

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5月以來市場對鋁品供需求減弱，附加高海運費等因素影響，推動進口氧化鋁價格，帶動國內氧化鋁現貨價格走上。本篇聚焦氧化鋁價格漲勢，以及投資機遇。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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