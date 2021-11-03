【景氣板塊】商品股中的贏家特質 研究報告 08:42 2021/11/03 分享： 5月以來市場對鋁品供需求減弱，附加高海運費等因素影響，推動進口氧化鋁價格，帶動國內氧化鋁現貨價格走上。本篇聚焦氧化鋁價格漲勢，以及投資機遇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【內銀業績】內銀盈利增長提速 資產續改善 2021/11/02 【內銀業績】內銀盈利增長提速 資產續改善 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 2021/11/02 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 2021/11/02 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 2021/11/01 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 你可能感興趣 【內銀業績】內銀盈利增長提速 資產續改善 12:10 2021/11/02 【內銀業績】內銀盈利增長提速 資產續改善 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 11:48 2021/11/02 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 20:51 2021/11/02 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 最新專欄文章 【藍籌業績】騰訊放榜在即 跟蹤大行預測（附目標價） 今日 【藍籌業績】騰訊放榜在即 跟蹤大行預測（附目標價） 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 2021/11/02 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 2021/11/02 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 【跟國策走】能源轉型、綠色交通或成雙碳政策新寵（第三版） 2021/11/01 【跟國策走】能源轉型、綠色交通或成雙碳政策新寵（第三版） 【10萬大關】龍頭有肉食 新晉有杯羹？（第二版） 2021/11/01 【10萬大關】龍頭有肉食 新晉有杯羹？（第二版） 中國市場 大行報告 市場動向 污染 碳中和 中國鋁業（02600） 飛尚無煙煤（01738） 俄鋁（00486） 興發鋁業（00098） 中國