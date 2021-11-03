【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版）

（第二版更新於15:21 新增鋁土礦供應及電解鋁行業需求資訊）

亞太區股市個別發展，上證綜指於3500點徘徊，港股失守二萬五，煤股、體品股顯著上升，火電股微升，第4季股市有望先苦後甜。行業方面，個別在未來一兩個季度仍可留意的，如商品股當中的鋁範疇。

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