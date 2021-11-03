【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版） 研究報告 15:22 2021/11/03 分享： （第二版更新於15:21 新增鋁土礦供應及電解鋁行業需求資訊）亞太區股市個別發展，上證綜指於3500點徘徊，港股失守二萬五，煤股、體品股顯著上升，火電股微升，第4季股市有望先苦後甜。行業方面，個別在未來一兩個季度仍可留意的，如商品股當中的鋁範疇。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 今日 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 2021/11/02 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 2021/11/02 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 2021/11/01 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 你可能感興趣 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 今日 11:09 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 11:48 2021/11/02 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 20:51 2021/11/02 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 最新專欄文章 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（第二版） 今日 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（第二版） 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 2021/11/02 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 2021/11/02 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 【跟國策走】能源轉型、綠色交通或成雙碳政策新寵（第三版） 2021/11/01 【跟國策走】能源轉型、綠色交通或成雙碳政策新寵（第三版） 【10萬大關】龍頭有肉食 新晉有杯羹？（第二版） 2021/11/01 【10萬大關】龍頭有肉食 新晉有杯羹？（第二版） 中國市場 大行報告 市場動向 污染 碳中和 中國鋁業（02600） 飛尚無煙煤（01738） 俄鋁（00486） 興發鋁業（00098） 中國