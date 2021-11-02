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消費穩定 投資力吸民生區商舖

名家專區 16:20 2021/11/02

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民生區連環出現屋苑基座商舖大額買賣，反映疫情緩和下，民生區消費非常穩定，吸引商舖投資者留意，反之核心區舖位仍受封關所限，租金未有反彈能力。投資上仍有疑點。

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欄名 : 樓市分析

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