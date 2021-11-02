消費穩定 投資力吸民生區商舖 名家專區 16:20 2021/11/02 分享： 民生區連環出現屋苑基座商舖大額買賣，反映疫情緩和下，民生區消費非常穩定，吸引商舖投資者留意，反之核心區舖位仍受封關所限，租金未有反彈能力。投資上仍有疑點。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 2021/10/06 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 舖位租務回升 短期租金難望反彈 2021/10/15 舖位租務回升 短期租金難望反彈 核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充 2021/10/19 核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充 你可能感興趣 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 10:00 2021/10/06 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 舖位租務回升 短期租金難望反彈 11:00 2021/10/15 舖位租務回升 短期租金難望反彈 核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充 18:17 2021/10/19 核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充 最新專欄文章 租金吸引 中區超甲廈租務升溫 2021/10/28 租金吸引 中區超甲廈租務升溫 北部都會區效應 發展商變陣迎商機 2021/10/27 北部都會區效應 發展商變陣迎商機 新盤開放式熱潮再現 2021/10/25 新盤開放式熱潮再現 酒店改裝尋找新商機 2021/10/22 酒店改裝尋找新商機 北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？ 2021/10/21 北部都會區效應 洪水橋趁低吸納？ 立坊 疫情 商舖 縉城峰 浚峯