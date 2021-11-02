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【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？

財金猛人追蹤 17:02 2021/11/02

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曾以「中國版Zara」為目標奮鬥的拉夏貝爾 （06116） 當前債台高築，公司過百銀行戶口被凍結，首三季虧損近3億元人民幣，股價自2014年上市以來累跌96%。創辦人兼實際控制人邢加興看來仍回天乏力，投資者如何避免買入「爆雷」股？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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股票 拉夏貝爾（06116） H股 A股

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