【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？ 財金猛人追蹤 17:02 2021/11/02 分享： 曾以「中國版Zara」為目標奮鬥的拉夏貝爾 （06116） 當前債台高築，公司過百銀行戶口被凍結，首三季虧損近3億元人民幣，股價自2014年上市以來累跌96%。創辦人兼實際控制人邢加興看來仍回天乏力，投資者如何避免買入「爆雷」股？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 最新專欄文章 【國策危機】星洲前首富張勇海底難「撈」 染藍7個月累跌逾6成點算好？（第二版） 2021/11/01 【國策危機】星洲前首富張勇海底難「撈」 染藍7個月累跌逾6成點算好？（第二版） 【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？（第二版） 2021/10/29 【監管風暴】富途變窮途 李華「無牌駕駛」恐釀停牌危機？（第二版） 【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？ 2021/10/29 【契媽股】Facebook改名 Meta 女股神大手加倉支持？ 【乳業爭霸】伊利入主澳優 潘剛肩負國家使命？ 2021/10/28 【乳業爭霸】伊利入主澳優 潘剛肩負國家使命？ 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 2021/10/27 【恒大危機】傳中央要許家印「揞荷包」還債 「曾慶紅侄女」唔找數反獲救？（第二版） 股票 拉夏貝爾（06116） H股 A股