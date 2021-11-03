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【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！

財金猛人追蹤 07:10 2021/11/03

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舜宇光學 （02382） 股價近日逆市走強。霸菱（Barings）中港股票投資總監方偉昌在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「我們看好舜宇光學，主要看好鏡頭升級趨勢。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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