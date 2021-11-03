【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 財金猛人追蹤 14:51 2021/11/03 分享： 舜宇光學 （02382） 股價近日逆市表現硬淨。霸菱（Barings）中港股票投資總監方偉昌在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「我們看好舜宇光學，主要看好鏡頭升級趨勢。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談醫藥股】基金名家林少陽︰CRO股睇好呢3隻（第二版） 2021/11/02 【名家談醫藥股】基金名家林少陽︰CRO股睇好呢3隻（第二版） 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 2021/10/29 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 看好車股 2021/10/27 【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 看好車股 【名家捉贏面股】宏利投管謝企剛︰吼物管 料今季跑贏 2021/10/26 【名家捉贏面股】宏利投管謝企剛︰吼物管 料今季跑贏 你可能感興趣 【名家談醫藥股】基金名家林少陽︰CRO股睇好呢3隻（第二版） 14:15 2021/11/02 【名家談醫藥股】基金名家林少陽︰CRO股睇好呢3隻（第二版） 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 00:01 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 14:35 2021/10/29 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 最新專欄文章 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 今日 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【名家談股市】基金名家謝企剛 港股今季料區間上落 2021/11/01 【名家談股市】基金名家謝企剛 港股今季料區間上落 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 2021/10/29 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 2021/10/28 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 看好車股 2021/10/27 【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 看好車股 港股 業績公布 Android 智能手機 手機設備股 舜宇光學科技（02382） 鏡頭 手機鏡頭股 方偉昌 人物專訪