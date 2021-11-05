「巧立名目」徵稅只求財？ 學者揭能改革社會 國際 08:35 2021/11/05 分享： 英國2015年因應針對大型科企轉移利潤至外國避稅，實施俗稱「Google Tax」的「轉移利潤稅」。政府曾稱每年可增加4億英鎊稅收，但財政部近期數據卻表明「Google Tax」失敗，未能為英國增加稅收，這個例子再次令社會各界反思稅制。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 英財相否認為選票加稅 「解決新冠肺炎的傷害」 2021/11/02 英財相否認為選票加稅 「解決新冠肺炎的傷害」 天氣因素加人手不足 美航周末取消近2,000班次 2021/11/01 天氣因素加人手不足 美航周末取消近2,000班次 拜登籲G20能源國增供應 確保全球疫下經濟復甦 2021/10/31 拜登籲G20能源國增供應 確保全球疫下經濟復甦 美國歐盟達成協議 解決鋼鋁品關稅紛爭 2021/10/31 美國歐盟達成協議 解決鋼鋁品關稅紛爭 G20領袖正式支持全球企業稅 富國或成最大收益者 2021/10/31 G20領袖正式支持全球企業稅 富國或成最大收益者 你可能感興趣 英財相否認為選票加稅 「解決新冠肺炎的傷害」 12:21 2021/11/02 英財相否認為選票加稅 「解決新冠肺炎的傷害」 天氣因素加人手不足 美航周末取消近2,000班次 16:08 2021/11/01 天氣因素加人手不足 美航周末取消近2,000班次 拜登籲G20能源國增供應 確保全球疫下經濟復甦 17:50 2021/10/31 拜登籲G20能源國增供應 確保全球疫下經濟復甦 最新專欄文章 默克爾執政16載 為世界帶來甚麼？ 2021/10/30 默克爾執政16載 為世界帶來甚麼？ 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 2021/10/29 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 英跳水王子出自傳 細訴運動員艱辛 2021/10/23 英跳水王子出自傳 細訴運動員艱辛 英跳水王子出自傳 揭運動員嚴控體重辛酸 2021/10/22 英跳水王子出自傳 揭運動員嚴控體重辛酸 為利輕視衞生危機 製藥業不公應改革 2021/10/16 為利輕視衞生危機 製藥業不公應改革 經濟 人口 社會福利 稅務 Google