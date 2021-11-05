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「巧立名目」徵稅只求財？ 學者揭能改革社會

國際 08:35 2021/11/05

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英國2015年因應針對大型科企轉移利潤至外國避稅，實施俗稱「Google Tax」的「轉移利潤稅」。政府曾稱每年可增加4億英鎊稅收，但財政部近期數據卻表明「Google Tax」失敗，未能為英國增加稅收，這個例子再次令社會各界反思稅制。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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