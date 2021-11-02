BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面

「先買後付」（buy now pay later，簡稱BNPL）這個新支付工具，愈來愈普及，有點像信用卡免息分期的模式，卻更簡便，且不影響信貸紀錄，加上暢順的付款體驗，贏得消費者歡心，惟隨受歡迎程度增加，產業擴大，潛藏的債務陷阱也開始浮面。

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