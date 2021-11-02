BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 國際 19:30 2021/11/02 分享： 「先買後付」（buy now pay later，簡稱BNPL）這個新支付工具，愈來愈普及，有點像信用卡免息分期的模式，卻更簡便，且不影響信貸紀錄，加上暢順的付款體驗，贏得消費者歡心，惟隨受歡迎程度增加，產業擴大，潛藏的債務陷阱也開始浮面。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人 2021/11/01 減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人 英稅負日重 小政府路綫受考驗 2021/10/31 英稅負日重 小政府路綫受考驗 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 2021/10/29 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 2021/10/28 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 2021/10/27 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 你可能感興趣 減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人 21:42 2021/11/01 減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人 英稅負日重 小政府路綫受考驗 21:57 2021/10/31 英稅負日重 小政府路綫受考驗 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 08:05 2021/10/29 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 最新專欄文章 國金札記 - 澳洲減排拒承擔 凸顯兩面不是人 今日 澳洲減排拒承擔 凸顯兩面不是人 減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人 2021/11/01 減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人 國金札記 - 約翰遜想做大事 平衡收支難度增 2021/11/01 約翰遜想做大事 平衡收支難度增 國金札記 - 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 2021/10/29 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 國金札記 - 蘋果收緊私隱例 科企霸權更難動搖 2021/10/28 蘋果收緊私隱例 科企霸權更難動搖 經濟 英鎊 信用卡 大數據 英國