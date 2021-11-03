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【藍籌業績】騰訊放榜在即 跟蹤大行預測（附目標價）

研究報告 08:00 2021/11/03

分享：

11月10日就是騰訊 （00700） 公布第三季業績的日子，低位區間波動的股價為炒業績的短綫操作提供入場機會。大行仍看好公司第四季增長表現，給出高目標價，可供參考。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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