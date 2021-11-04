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【騰訊業績】一文看清大行目標　騰訊放榜攻略（持績更新）

研究報告 16:18 2021/11/04

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（11月4日新增2券商意見）

距離騰訊 （00700） 公布第三季業績，尚餘6日。公司11月4日股價續勇，全日升2.5%，收報480.8元。騰訊自研芯片首次公開，刺激投資者正面反應。

11月3日，在騰訊數字生態大會上，騰訊雲與智慧產業事業群COO兼騰訊雲總裁邱躍鵬披露了騰訊的自研芯片業務。騰訊自研芯片包括AI推力芯片「紫霄」、視頻轉碼芯片「滄海」和智能網卡芯片「玄靈」。邱躍鵬透露，騰訊在幾年前組建了芯片團隊，目前部分芯片如紫霄已經進入流片（試生產）環節。

個別券商對騰訊看法，詳見下列組圖：（摩根士丹利、摩根大通、富瑞、大和）

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個別券商對騰訊看法，詳見下列組圖（美銀、高盛、瑞銀、花旗、里昂）：

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專訪基金名家謝企剛 陪你捉贏面高板塊 詳見：【下一頁

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（11月3日新增2券商意見）

騰訊 （00700） 11月3日逆市倒升1.1%，收報469元。

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11月10日就是騰訊 （00700） 公布第三季業績的日子，低位區間波動的股價為炒業績的短綫操作提供入場機會。大行仍看好公司第四季增長表現，給出高目標價，可供參考。

一方面監管重拳連番出擊，一方面在季內缺乏重磅新GAME之下面對對手網易 （09999） 9月爆紅新作《哈里波特：魔法覺醒》，騰訊第三季業績表現已料一般。彭博綜合券商預測，期內公司收入按年增16%至1,458億元（人民幣‧下同），調整後淨利按年微增0.5%至324億元，12個月綜合目標價約626元。

比起往績表現，市場現更關注第四季騰訊增長能否提速，特別是望穿秋水的《英雄聯盟》手遊已於10月8日在內地正式上綫並迅速登上營收榜第二。管理層對新遊戲的指引，及對監管環境的看法，需要留意。

騰訊7月底裂口下挫後區間波動至今，11月2日跌1.2%，收報464元。

記者：陳煒傑

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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