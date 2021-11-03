【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（第二版） 研究報告 13:03 2021/11/03 分享： （第二版新增2券商意見）騰訊 （00700） 早市跌0.6%，半日收報461.2元。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 你可能感興趣 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 00:01 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 最新專欄文章 【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家 今日 【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 2021/11/02 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 2021/11/02 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 【跟國策走】能源轉型、綠色交通或成雙碳政策新寵（第三版） 2021/11/01 【跟國策走】能源轉型、綠色交通或成雙碳政策新寵（第三版） 【10萬大關】龍頭有肉食 新晉有杯羹？（第二版） 2021/11/01 【10萬大關】龍頭有肉食 新晉有杯羹？（第二版） 個股分析 投資推介 市場動向 大行報告 港股 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 騰訊