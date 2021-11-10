【騰訊業績】揭盅！ 騰訊季績遜預期（持績更新）

（11月10日新增騰訊業績）

騰訊 （00700） 已公布第三季業績。公司股價績前向好，11月10日逆市升4.2%，報483.6元。

低吸好時機？專訪中資名家趙文利 談年底前部署 詳見：【下一頁】

一言蔽之，騰訊業績遜市場預期。騰訊業績與券商預測比較，詳見下列組圖：

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綜合券商對騰訊看法，詳見下列組圖：

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個別券商對騰訊看法，詳見下列組圖：（瑞信、招銀國際、申萬宏源、中金）

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個別券商對騰訊看法，詳見下列組圖：（摩根士丹利、摩根大通、富瑞、大和）

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個別券商對騰訊看法，詳見下列組圖（美銀、高盛、瑞銀、花旗、里昂）：

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（11月9日新增綜合營收預測）

距離騰訊 （00700） 公布第三季業績，尚餘不足24小時。公司股價績前向好，11月10日半日逆市升2.1%，報473.8元。

騰訊業績分析，看主要數據能否超越市場預期。本文已整合13間券商對騰訊業績預期，方便讀者（及記者自己）於明天收市後業績公告見街時，可快速比較。

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（11月9日新增申萬宏源、中金意見）

明天（11月10日）就是騰訊 （00700） 公布第三季業績的日子。公司股價績前靠穩，現升0.04%報464元。

智能汽車也見騰訊積極進軍。11月4日，騰訊發布升級版「智慧出行業務版圖」，包括智能座艙、自動駕駛、數字營銷、出行服務和汽車雲數字化解決方案等涵蓋產業鏈各環節產品及解決方案在內，通過「雲+圖」手段，為汽車產業數字化升級提供更堅實的基礎設施組建能力。

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（11月5日新增瑞信、招銀國際意見）

距離騰訊 （00700） 公布第三季業績，尚餘5日。公司股價現隨市回軟，現跌2%報471.2元。

Sensor Tower商店情報平臺顯示，隨着《英雄聯盟》手遊在中國上市，以及《王者榮耀》6週年慶的到來，10月份騰訊遊戲全球收入按月增長32%，按年增長23.3%，創下新的歷史紀錄。《英雄聯盟》手遊於10月8日在中國上市，隨即登頂中國iOS手游下載榜榜首，躋身iPhone手遊暢銷榜前三。在中國玩家的助力下，《英雄聯盟》手遊10月全球預估收入達到1.08億美元，是9月的17倍，首次入圍全球手遊暢銷榜前十。

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（11月4日新增2券商意見）

距離騰訊 （00700） 公布第三季業績，尚餘6日。公司11月4日股價續勇，全日升2.5%，收報480.8元。騰訊自研芯片首次公開，刺激投資者正面反應。

11月3日，在騰訊數字生態大會上，騰訊雲與智慧產業事業群COO兼騰訊雲總裁邱躍鵬披露了騰訊的自研芯片業務。騰訊自研芯片包括AI推力芯片「紫霄」、視頻轉碼芯片「滄海」和智能網卡芯片「玄靈」。邱躍鵬透露，騰訊在幾年前組建了芯片團隊，目前部分芯片如紫霄已經進入流片（試生產）環節。

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（11月3日新增2券商意見）

騰訊 （00700） 11月3日逆市倒升1.1%，收報469元。

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11月10日就是騰訊 （00700） 公布第三季業績的日子，低位區間波動的股價為炒業績的短綫操作提供入場機會。大行仍看好公司第四季增長表現，給出高目標價，可供參考。

一方面監管重拳連番出擊，一方面在季內缺乏重磅新GAME之下面對對手網易 （09999） 9月爆紅新作《哈里波特：魔法覺醒》，騰訊第三季業績表現已料一般。彭博綜合券商預測，期內公司收入按年增16%至1,458億元（人民幣‧下同），調整後淨利按年微增0.5%至324億元，12個月綜合目標價約626元。

比起往績表現，市場現更關注第四季騰訊增長能否提速，特別是望穿秋水的《英雄聯盟》手遊已於10月8日在內地正式上綫並迅速登上營收榜第二。管理層對新遊戲的指引，及對監管環境的看法，需要留意。

騰訊7月底裂口下挫後區間波動至今，11月2日跌1.2%，收報464元。

記者：陳煒傑

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