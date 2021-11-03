疫情反覆嚴防死守惹爭議 中國「清零」能繼續下去嗎？ 中國 09:00 2021/11/03 分享： 內地新一波的疫情蔓延至十幾個省份，各地如臨大敵，紛紛收緊防疫措施。至少已有10個省市要求暫停跨省旅遊業務或暫停前往中高風險地區旅遊，甘肅、內蒙等多個官員因防疫不力遭免職。然而嚴防死守下仍不敵疫情反復，部分居民生活受困引發不滿，隨著世界多個國家皆放棄清零，中國政府的防疫政策也受到考驗。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 【內地疫情】新增54本土確診 鐘南山：零傳播政策是低成本做法 2021/11/02 【內地疫情】新增54本土確診 鐘南山：零傳播政策是低成本做法 不滿社區疫情管控 寧夏一男子表情包涉辱警被拘 2021/11/02 不滿社區疫情管控 寧夏一男子表情包涉辱警被拘 【內地疫情】市民被進京管控措施「誤傷」 北京市政府致歉 2021/11/02 【內地疫情】市民被進京管控措施「誤傷」 北京市政府致歉 你可能感興趣 【內地疫情】新增54本土確診 鐘南山：零傳播政策是低成本做法 11:26 2021/11/02 【內地疫情】新增54本土確診 鐘南山：零傳播政策是低成本做法 不滿社區疫情管控 寧夏一男子表情包涉辱警被拘 14:10 2021/11/02 不滿社區疫情管控 寧夏一男子表情包涉辱警被拘 【內地疫情】市民被進京管控措施「誤傷」 北京市政府致歉 15:39 2021/11/02 【內地疫情】市民被進京管控措施「誤傷」 北京市政府致歉 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 鍾南山 疫情 甘肅 經濟 以色列 泰國 新加坡 澳洲