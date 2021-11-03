疫情反覆嚴防死守惹爭議 中國「清零」能繼續下去嗎？

內地新一波的疫情蔓延至十幾個省份，各地如臨大敵，紛紛收緊防疫措施。至少已有10個省市要求暫停跨省旅遊業務或暫停前往中高風險地區旅遊，甘肅、內蒙等多個官員因防疫不力遭免職。然而嚴防死守下仍不敵疫情反復，部分居民生活受困引發不滿，隨著世界多個國家皆放棄清零，中國政府的防疫政策也受到考驗。

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