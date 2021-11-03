【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 財金猛人追蹤 07:30 2021/11/03 分享： 受疫情影響，中港兩地遲遲未能通關，一眾在疫情前主力做內地遊客生意的公司，股價至今仍未回到疫情前高位。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 2021/10/28 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 你可能感興趣 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 19:50 2021/10/28 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 00:01 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 最新專欄文章 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！ 今日 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！ 【名家談股市】基金名家謝企剛 港股今季料區間上落 2021/11/01 【名家談股市】基金名家謝企剛 港股今季料區間上落 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 2021/10/29 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 2021/10/28 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 看好車股 2021/10/27 【名家談贏面股】宏利投管謝企剛 看好車股 疫情 收集 趙文利 產品 收租 零售 香港 收租股 華為 金融