【港股脈博】儲局收水前亞股齊軟 恒指險守二萬五關（第二版） 財金 18:51 2021/11/03 分享： 美國聯儲局將於本港時間明日（周四）凌晨公布FOMC會後聲明，市場普遍預期將決定啟動收水計劃，支持美滙靠穩重上94以上水平。亞洲股滙普遍偏軟，恒指再試穿二萬五關口，收市險守其上。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【ATMX股價】炒家先挾淡後回吐 恒指科指50天綫得而復失（第三版） 2021/11/02 【ATMX股價】炒家先挾淡後回吐 恒指科指50天綫得而復失（第三版） 【港股脈博】騰訊科指同跌穿50天綫 恒指閃穿二萬五關大屠牛（第三版） 2021/11/01 【港股脈博】騰訊科指同跌穿50天綫 恒指閃穿二萬五關大屠牛（第三版） 【港股脈博】期結前空軍進擊 ATMX齊挫恒指瀉逾400點（第三版） 2021/10/27 【港股脈博】期結前空軍進擊 ATMX齊挫恒指瀉逾400點（第三版） 【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關 2021/10/26 【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關 【港股脈博】騰訊阿里同現散戶沽盤千人操 貨源落入強者手（第二版） 2021/10/20 【港股脈博】騰訊阿里同現散戶沽盤千人操 貨源落入強者手（第二版） 阿里巴巴－SW（09988） 美滙 港股 恒生指數 美股 美國聯儲局 上海證券交易所綜合股價指數 A股