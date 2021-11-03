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【港股脈博】儲局收水前亞股齊軟 恒指險守二萬五關（第二版）

財金 18:51 2021/11/03

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美國聯儲局將於本港時間明日（周四）凌晨公布FOMC會後聲明，市場普遍預期將決定啟動收水計劃，支持美滙靠穩重上94以上水平。亞洲股滙普遍偏軟，恒指再試穿二萬五關口，收市險守其上。

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欄名 : 港股脈博

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