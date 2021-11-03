【大市拆局】阿里失50天綫期指炒低水 淡友全方位進擊 財金 12:14 2021/11/03 分享： 美國聯儲局本港時間明日（周四）公布會後聲明前，美滙靠穩拖低亞洲股滙齊軟。淡友乘機進擊，力沽阿里巴巴 （09988） 及友邦 （01299） 兩大重磅藍籌，期指更成主戰場，今早大部份時間呈50、60點大低水。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【電動車股】造車新勢力執位 小鵬汽車跑出（第二版）（新增各車企10月交付量表） 2021/11/02 【電動車股】造車新勢力執位 小鵬汽車跑出（第二版）（新增各車企10月交付量表） 【比亞迪股價】北水緩兵助戰 比亞迪望築短綫底（第三版） 2021/11/01 【比亞迪股價】北水緩兵助戰 比亞迪望築短綫底（第三版） 【大市拆局】人行劍指跨境券商 富途急瀉會否震動港股? 2021/10/29 【大市拆局】人行劍指跨境券商 富途急瀉會否震動港股? 【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 下試牛熊綫（第二版） 2021/10/28 【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 下試牛熊綫（第二版） 【大市拆局】發改革傳出手限煤價 火電股飆煤炭股瀉板塊逆轉 2021/10/28 【大市拆局】發改革傳出手限煤價 火電股飆煤炭股瀉板塊逆轉 港股 友邦保險（01299） 亞洲 藍籌股 阿里巴巴－SW（09988） 指數期貨 恒生指數 美國聯儲局 滙豐控股（00005）