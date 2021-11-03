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【大市拆局】騰訊美團跌唔落 淡友且戰且走（第二版）

財金 18:50 2021/11/03

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美國聯儲局本港時間明日（周四）公布會後聲明前，美滙靠穩拖低亞洲股滙齊軟。淡友乘機進擊，力沽阿里巴巴 （09988） 及友邦 （01299） 兩大重磅藍籌，期指成主戰場，早段大部份時間呈50、60點大低水。

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欄名 : 大市拆局

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