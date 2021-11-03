【業績點評】體品股增長增速放緩 龍頭優勢持續（第二版） 研究報告 18:28 2021/11/03 分享： 對於體品板塊前景，市場普遍預期中長期，運動鞋服板塊依然處於較高的景氣周期中，同時高度集中的競爭格局進一步優化，國產品牌龍頭在此過程中有望釋放潛力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 今日 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 2021/11/01 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 2021/10/29 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 2021/10/28 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 2021/10/25 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 運動 板塊 FILA 銷售 品牌 行業