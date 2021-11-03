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【業績點評】體品股增長增速放緩 龍頭優勢持續（第二版）

研究報告 18:28 2021/11/03

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對於體品板塊前景，市場普遍預期中長期，運動鞋服板塊依然處於較高的景氣周期中，同時高度集中的競爭格局進一步優化，國產品牌龍頭在此過程中有望釋放潛力。

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欄名 : 大行有路捉

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