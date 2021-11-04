【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 研究報告 11:14 2021/11/04 分享： 體品股李寧 （02331） 、安踏 （02020） 、特步 （01368） 、361度 （01361） ，股價齊齊上升，是調整結束，還是再展升勢？對於體品板塊前景，市場普遍預期中長期，運動鞋服板塊依然處於較高的景氣周期中，同時高度集中的競爭格局進一步優化，國產品牌龍頭在此過程中有望釋放潛力。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 2021/11/03 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 2021/11/01 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 2021/10/29 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 2021/10/28 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 2021/10/25 【二萬六攻防戰】中金：港股優勢顯現 科技股表現成關鍵（第二版） 港股 個股分析 市場動向 宏觀分析 李寧（02331） 361度（01361） 運動 板塊 FILA 銷售