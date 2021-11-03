【債務危機】瑞信黃翔：內房危機不會演變成中國雷曼事件 財金猛人追蹤 16:38 2021/11/03 分享： 近期房地產市場關注債務情況，瑞信中國/香港地區證券研究主管黃翔表示，中國地產市場面對現金流及沒有支付到期利息等問題，導致市場出現恐慌情緒。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家看法 相關文章 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 今日 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【港股之底】興證張憶東評港股 人心兩消磨 （附精選10股參考） 今日 【港股之底】興證張憶東評港股 人心兩消磨 （附精選10股參考） 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 今日 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？ 2021/11/02 【中國版Zara】拉夏貝爾陷債務危機 創辦人邢加興暴力擴張之過？ 你可能感興趣 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 今日 13:20 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【港股之底】興證張憶東評港股 人心兩消磨 （附精選10股參考） 今日 12:15 【港股之底】興證張憶東評港股 人心兩消磨 （附精選10股參考） 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 今日 14:51 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 最新專欄文章 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法 2021/11/01 【名家博覽場】後市點睇？一文盡覽名家及券商對大市和經濟看法 【養老費加價】富達馬瑞傑：備老金 每月要抽25%收入才夠 2021/10/29 【養老費加價】富達馬瑞傑：備老金 每月要抽25%收入才夠 【名家談GDP】第三季遜預期不用怕？光銀林樵基：料加大刺激 全年增長8%！ 2021/10/25 【名家談GDP】第三季遜預期不用怕？光銀林樵基：料加大刺激 全年增長8%！ 【名家看共富】富達周文群：助解結構性問題 惟逆風行業要謹慎！ 2021/10/18 【名家看共富】富達周文群：助解結構性問題 惟逆風行業要謹慎！ 【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 2021/10/15 【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 發展商 經濟 地產 黃翔 中國