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【債務危機】瑞信黃翔：內房危機不會演變成中國雷曼事件

財金猛人追蹤 16:38 2021/11/03

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近期房地產市場關注債務情況，瑞信中國/香港地區證券研究主管黃翔表示，中國地產市場面對現金流及沒有支付到期利息等問題，導致市場出現恐慌情緒。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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