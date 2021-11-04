【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 研究報告 11:32 2021/11/04 分享： 食品價漲，內地近期熱炒食品相關股，豬肉周期更成為主潮媒體的討論熱話。本港上市的豬肉股有中糧家佳康 （01610） 、萬洲 （00288） 、普甜 （01699） 、雨潤食品 （01068） 、惠生國際 （01340） 等，適逢年底，豬肉需求旺季又至，本篇先從豬肉周期說起。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【港股之底】興證張憶東 港股尋底4步曲 （附精選10股參考） 2021/11/03 【港股之底】興證張憶東 港股尋底4步曲 （附精選10股參考） 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 今日 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 【債務危機】瑞信黃翔：內房危機不會演變成中國雷曼事件 2021/11/03 【債務危機】瑞信黃翔：內房危機不會演變成中國雷曼事件 你可能感興趣 【港股之底】興證張憶東 港股尋底4步曲 （附精選10股參考） 19:55 2021/11/03 【港股之底】興證張憶東 港股尋底4步曲 （附精選10股參考） 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 今日 11:14 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 【債務危機】瑞信黃翔：內房危機不會演變成中國雷曼事件 18:51 2021/11/03 【債務危機】瑞信黃翔：內房危機不會演變成中國雷曼事件 最新專欄文章 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？ 今日 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？ 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（第二版） 2021/11/03 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（第二版） 【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版） 2021/11/03 【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版） 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 2021/11/02 【車股追蹤】2022年抽頭上的新能源車 （附股份推介）（第三版） 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 2021/11/02 【優劣內房股】3個指標 撈好股（第二版） 中國市場 大行報告 市場動向 豬肉股 非洲豬瘟 異動股 中糧家佳康（01610） 中國食品（00506） 人民幣 中國