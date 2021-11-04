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【異動股】豬肉股齊齊升

研究報告 08:20 2021/11/04

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豬肉股價格出現異動，昨日（11月3日）中糧家佳康 （01610） 升3.1%、中國食品 （00506） 升4.4%，股價上升與豬肉價格近期急升有關，值得留意。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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