【名家談再生能源股】氣候峰會展開 滙豐范卓雲：再生能源股擁多項投資機會 財金猛人追蹤 07:10 2021/11/04 分享： 第26屆聯合國氣候變化大會正在於蘇格蘭格拉斯哥舉行，各國討論如何實現十分具挑戰性的減排溫室氣體目標， 把市場注意力聚焦於再生能源、環保板塊。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「看好再生能源板塊。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 你可能感興趣 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 00:01 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 最新專欄文章 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 2021/11/03 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 2021/11/03 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 【名家談股市】基金名家謝企剛 港股今季料區間上落 2021/11/01 【名家談股市】基金名家謝企剛 港股今季料區間上落 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 2021/10/29 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 2021/10/28 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 港股 電動車 電池股 太陽能 碳中和 蘇格蘭 滙豐控股（00005） 范卓雲 人物專訪