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【名家談再生能源股】氣候峰會展開 滙豐范卓雲：再生能源股擁多項投資機會（第二版）

財金猛人追蹤 13:41 2021/11/04

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第26屆聯合國氣候變化大會正在於蘇格蘭格拉斯哥舉行，各國討論如何實現十分具挑戰性的減排溫室氣體目標， 把市場注意力聚焦於再生能源、環保板塊。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「看好再生能源板塊。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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