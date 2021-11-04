【名家談再生能源股】氣候峰會展開 滙豐范卓雲：再生能源股擁多項投資機會（第二版）

第26屆聯合國氣候變化大會正在於蘇格蘭格拉斯哥舉行，各國討論如何實現十分具挑戰性的減排溫室氣體目標， 把市場注意力聚焦於再生能源、環保板塊。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「看好再生能源板塊。」

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