【收水恐慌】法巴譚惠敏：唔擔心Taper！ 財金猛人追蹤 08:53 2021/11/04 分享： 美國聯儲局結束一連兩日政策會議，決定將在本月內啟動「收水」（Taper），縮減買債規模，原本每月購買1,200億美元資產，由11月起，將每個月減少150億美元，同時決定維持利率不變。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 謝企剛：科技股現估值水平吸引 2021/11/01 謝企剛：科技股現估值水平吸引 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 2021/10/28 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 2021/11/03 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 你可能感興趣 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 00:01 2021/11/01 基金名家謝企剛 捕捉贏面高板塊 無懼四大利淡因素 謝企剛：科技股現估值水平吸引 00:01 2021/11/01 謝企剛：科技股現估值水平吸引 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 19:50 2021/10/28 【名家談新浪潮】國潮股大有爆升空間？名家趙文利：年輕人一改以往喜好了！ 最新專欄文章 【名家談再生能源股】氣候峰會展開 滙豐范卓雲：再生能源股擁多項投資機會 今日 【名家談再生能源股】氣候峰會展開 滙豐范卓雲：再生能源股擁多項投資機會 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 2021/11/03 【幾時通關？】建銀國際趙文利：零售、收租股現為收集時機！ 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 2021/11/03 【名家談科技股】霸菱方偉昌：舜宇光學 看好鏡頭升級趨勢！（第二版） 【名家談股市】基金名家謝企剛 港股今季料區間上落 2021/11/01 【名家談股市】基金名家謝企剛 港股今季料區間上落 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 2021/10/29 【美團跌完未？】基金名家謝企剛 數美團從無到有的賣點 人物專訪 法國巴黎銀行 投資策略 財富及資產管理 產品 經濟 巴黎 板塊 美股 通脹