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【收水恐慌】法巴譚惠敏：美股繼續造好，唔擔心Taper！

財金猛人追蹤 11:32 2021/11/04

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美國聯儲局結束一連兩日政策會議，決定將在本月內啟動「收水」（Taper），縮減買債規模，原本每月購買1,200億美元資產，由11月起，將每個月減少150億美元，同時決定維持利率不變。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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