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氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？

國際 21:20 2021/11/03

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結束不久的20國集團峰會（G20），在氣候問題上缺乏成果，與會國家同意減排及維持全球氣候升溫不多於攝氏1.5度，卻未能定出明確的「碳中和」時間表。有關結果並不意外，這類國際性氣候談判，從來都很難達成共識，正在舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26），筆者也不看好。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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