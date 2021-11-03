氣候政治死結難解 全球暖化有何出路？ 國際 21:20 2021/11/03 分享： 結束不久的20國集團峰會（G20），在氣候問題上缺乏成果，與會國家同意減排及維持全球氣候升溫不多於攝氏1.5度，卻未能定出明確的「碳中和」時間表。有關結果並不意外，這類國際性氣候談判，從來都很難達成共識，正在舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26），筆者也不看好。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 2021/11/02 BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人 2021/11/01 減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人 英稅負日重 小政府路綫受考驗 2021/10/31 英稅負日重 小政府路綫受考驗 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ 2021/10/29 默克爾執政16年 為世界帶來什麼？ Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 2021/10/27 Apple收緊私隱 突顯巨頭霸權難動搖 你可能感興趣 BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 19:30 2021/11/02 BNPL愈長愈大 債務陷阱浮面 減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人 21:42 2021/11/01 減排 Vs 煤炭業 澳洲兩面不是人 英稅負日重 小政府路綫受考驗 21:57 2021/10/31 英稅負日重 小政府路綫受考驗 最新專欄文章 國金札記 - 「先買後付」產業擴大 債務陷阱陸續浮面 今日 「先買後付」產業擴大 債務陷阱陸續浮面 國金札記 - 澳洲減排拒承擔 凸顯兩面不是人 2021/11/02 澳洲減排拒承擔 凸顯兩面不是人 國金札記 - 約翰遜想做大事 平衡收支難度增 2021/11/01 約翰遜想做大事 平衡收支難度增 國金札記 - 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 2021/10/29 拜登民望創新低 民主黨急需拆彈 國金札記 - 蘋果收緊私隱例 科企霸權更難動搖 2021/10/28 蘋果收緊私隱例 科企霸權更難動搖 可持續發展 綠色生活 太陽能 風能 電動車 ESG 經濟 氣候暖化 政治 G20