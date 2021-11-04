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中食穩增長 汽水銷情佳

名家專區 2021/11/04

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國企指數昨日終止六連陰走勢並現好淡爭持的「陀螺」，周日立冬前後有望反彈，而市場在關注下周召開的六中全會，相信國內大循環依然是未來主調，可口可樂是內地最受歡迎汽水，有助中國食品（00506）未來盈利保持

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 汽水 中國食品（00506） 越秀交通基建（01052） 人民幣

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