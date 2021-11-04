中食穩增長 汽水銷情佳

國企指數昨日終止六連陰走勢並現好淡爭持的「陀螺」，周日立冬前後有望反彈，而市場在關注下周召開的六中全會，相信國內大循環依然是未來主調，可口可樂是內地最受歡迎汽水，有助中國食品（00506）未來盈利保持

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