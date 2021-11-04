中食穩增長 汽水銷情佳 名家專區 2021/11/04 分享： 國企指數昨日終止六連陰走勢並現好淡爭持的「陀螺」，周日立冬前後有望反彈，而市場在關注下周召開的六中全會，相信國內大循環依然是未來主調，可口可樂是內地最受歡迎汽水，有助中國食品（00506）未來盈利保持 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股現沽出訊號 節氣立冬可轉勢（第四版） 2021/11/03 港股現沽出訊號 節氣立冬可轉勢（第四版） 中字股實力談 - 敏實汽車業 增長料提速 2021/11/03 敏實汽車業 增長料提速 中字股實力談 - 港股現六連陰 頭肩底有危機（第四版） 2021/11/02 港股現六連陰 頭肩底有危機（第四版） 中字股實力談 - 新奧拾級上 盈利穩定增 2021/11/02 新奧拾級上 盈利穩定增 中字股實力談 - 港股11月先苦後甜（第四版） 2021/11/01 港股11月先苦後甜（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 汽水 中國食品（00506） 越秀交通基建（01052） 人民幣