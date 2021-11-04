宏利投管謝企剛：港股今季難大升

港股連跌7日，在25000關口拉鋸。展望後市，宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛在接受專訪時預期：「港股今季區間上落，不料大升。」

港股經過第三季大跌14.8%後，上月由谷底反攻，最

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