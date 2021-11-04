宏利投管謝企剛：港股今季難大升 名家專區 2021/11/04 分享： 港股連跌7日，在25000關口拉鋸。展望後市，宏利投資管理大中華區股票部執行總監兼高級組合經理謝企剛在接受專訪時預期：「港股今季區間上落，不料大升。」 港股經過第三季大跌14.8%後，上月由谷底反攻，最 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 周劍琴 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【港股之底】興證張憶東 港股尋底4步曲 （附精選10股參考） 2021/11/03 【港股之底】興證張憶東 港股尋底4步曲 （附精選10股參考） 光銀林樵基：供應鏈危機 限經濟復甦 2021/11/03 光銀林樵基：供應鏈危機 限經濟復甦 施羅德Simon Webber：買氣候領袖企業 2021/11/02 施羅德Simon Webber：買氣候領袖企業 瑞銀孟磊：增持消費股減持原材料股 2021/10/29 瑞銀孟磊：增持消費股減持原材料股 專訪 - 施羅德曹綺琪︰港股看法中性 2021/10/28 施羅德曹綺琪︰港股看法中性 港股 投資策略 謝企剛 中國 香港 經濟 恒生指數 市況分析 宏觀分析 民企內房股