  • 25°C
香港時間 : 20211104日 (週四) 02:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Tesla及租車公司疑似定單 成炒作新招？

名家專區 2021/11/04

分享：

租車公司10萬輛汽車定單消息，刺激全球熱炒電動車巨企Tesla（美：TSLA），雖然定單真偽仍未定，但已成炒作新招，摩通指出，Tesla急升由機構投資者買入看漲期權帶動，達45億美元，高於散戶5.44

...

撰文 : 李哲毅

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

交易講場 - 平安好醫生7連跌 大行追削目標價
2021/11/03
平安好醫生7連跌 大行追削目標價
交易講場 - 聯國氣候大會 有何成功關鍵？
2021/11/02
聯國氣候大會 有何成功關鍵？
交易講場 - 倒閉風險議論增 證券行客保障惹關注
2021/11/01
倒閉風險議論增 證券行客保障惹關注
交易講場 - 加息周期下 定息按揭具吸引力
2021/10/30
加息周期下 定息按揭具吸引力
交易講場 - 柴犬幣後來居上 市值超越狗狗幣
2021/10/29
柴犬幣後來居上 市值超越狗狗幣
汽車 電動車 Tesla 馬斯克 租車 億和控股（00838） 香港交易所（00388） 比亞迪股份（01211） 寧德時代（深：300750） 英鎊

上一篇文章

數據安全設「三分法」 防中美科技脫鈎？

下一篇文章

中區甲廈供應 2023年第一波高峰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版