Tesla及租車公司疑似定單 成炒作新招？

租車公司10萬輛汽車定單消息，刺激全球熱炒電動車巨企Tesla（美：TSLA），雖然定單真偽仍未定，但已成炒作新招，摩通指出，Tesla急升由機構投資者買入看漲期權帶動，達45億美元，高於散戶5.44

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