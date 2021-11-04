Tesla及租車公司疑似定單 成炒作新招？ 名家專區 2021/11/04 分享： 租車公司10萬輛汽車定單消息，刺激全球熱炒電動車巨企Tesla（美：TSLA），雖然定單真偽仍未定，但已成炒作新招，摩通指出，Tesla急升由機構投資者買入看漲期權帶動，達45億美元，高於散戶5.44 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 平安好醫生7連跌 大行追削目標價 2021/11/03 平安好醫生7連跌 大行追削目標價 交易講場 - 聯國氣候大會 有何成功關鍵？ 2021/11/02 聯國氣候大會 有何成功關鍵？ 交易講場 - 倒閉風險議論增 證券行客保障惹關注 2021/11/01 倒閉風險議論增 證券行客保障惹關注 交易講場 - 加息周期下 定息按揭具吸引力 2021/10/30 加息周期下 定息按揭具吸引力 交易講場 - 柴犬幣後來居上 市值超越狗狗幣 2021/10/29 柴犬幣後來居上 市值超越狗狗幣 汽車 電動車 Tesla 馬斯克 租車 億和控股（00838） 香港交易所（00388） 比亞迪股份（01211） 寧德時代（深：300750） 英鎊