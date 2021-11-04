【儲局收水】美收水市場受落 港股反彈受制50天綫 財金 11:00 2021/11/04 分享： 美國聯儲局本港時間今晨公布FOMC會後聲明，一如預期決定啟動收水。投資市場初步認同儲局收水時間表明確，消除短綫不明朗因素，美股三大指數隔夜續造新高，亞太股市今早亦接近全面向好。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【港股脈博】儲局收水前亞股齊軟 恒指險守二萬五關（第二版） 2021/11/03 【港股脈博】儲局收水前亞股齊軟 恒指險守二萬五關（第二版） 【ATMX股價】炒家先挾淡後回吐 恒指科指50天綫得而復失（第三版） 2021/11/02 【ATMX股價】炒家先挾淡後回吐 恒指科指50天綫得而復失（第三版） 【港股脈博】騰訊科指同跌穿50天綫 恒指閃穿二萬五關大屠牛（第三版） 2021/11/01 【港股脈博】騰訊科指同跌穿50天綫 恒指閃穿二萬五關大屠牛（第三版） 【港股脈博】期結前空軍進擊 ATMX齊挫恒指瀉逾400點（第三版） 2021/10/27 【港股脈博】期結前空軍進擊 ATMX齊挫恒指瀉逾400點（第三版） 【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關 2021/10/26 【阿里巴巴股價】淡友反撲沽空增 阿里巴巴試穿170元關 美國 通脹 鮑威爾 國債 恒生指數 期貨 港股 經濟 美股 加息