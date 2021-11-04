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【儲局收水】美收水市場受落 港股反彈受制50天綫 （第二版）

財金 12:22 2021/11/04

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美國聯儲局本港時間今晨公布FOMC會後聲明，一如預期決定啟動收水。投資市場初步認同儲局收水時間表明確，消除短綫不明朗因素，美股三大指數隔夜續造新高，亞太股市今早亦接近全面向好。

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欄名 : 港股脈博

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