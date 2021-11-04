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【加息升温】鮑威爾對就業市場趨樂觀 市料明年6月加息機會增

財金 12:32 2021/11/04

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美國聯儲局一如預期啟動收水，本月起每月削減150億美元買債額，預期至明年6月結束量寬買債。市場對提前加息預期同步升温，利率期貨現反映明年6月加息機會增。

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欄名 : 大市拆局

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