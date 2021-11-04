【加息升温】鮑威爾對就業市場趨樂觀 市料明年6月加息機會增 財金 12:32 2021/11/04 分享： 美國聯儲局一如預期啟動收水，本月起每月削減150億美元買債額，預期至明年6月結束量寬買債。市場對提前加息預期同步升温，利率期貨現反映明年6月加息機會增。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大市拆局】騰訊美團跌唔落 淡友且戰且走（第二版） 2021/11/03 【大市拆局】騰訊美團跌唔落 淡友且戰且走（第二版） 【電動車股】造車新勢力執位 小鵬汽車跑出（第二版）（新增各車企10月交付量表） 2021/11/02 【電動車股】造車新勢力執位 小鵬汽車跑出（第二版）（新增各車企10月交付量表） 【比亞迪股價】北水緩兵助戰 比亞迪望築短綫底（第三版） 2021/11/01 【比亞迪股價】北水緩兵助戰 比亞迪望築短綫底（第三版） 【大市拆局】人行劍指跨境券商 富途急瀉會否震動港股? 2021/10/29 【大市拆局】人行劍指跨境券商 富途急瀉會否震動港股? 【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 下試牛熊綫（第二版） 2021/10/28 【業績分析】港交所季績後大行紛調低目標價 下試牛熊綫（第二版） 港股 議息 利率期貨 通脹 鮑威爾 英倫銀行 加息 美國聯儲局