【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股 研究報告 12:37 2021/11/04 分享： 美國聯儲局結束一連兩日議息會議，一如市場預期，維持聯邦基金利率維持於介乎0至0.25厘不變，並宣布正式啟動縮減購債（tapering），自11月份開始，每月債券購買規模減少150億美元，符市場預期。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 今日 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 2021/11/03 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 2021/11/01 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 2021/10/29 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 2021/10/28 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 經濟 就業 美股 加息 美國聯儲局 美國 通脹 鮑威爾 議息 國債