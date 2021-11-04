【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股

美國聯儲局結束一連兩日議息會議，一如市場預期，維持聯邦基金利率維持於介乎0至0.25厘不變，並宣布正式啟動縮減購債（tapering），自11月份開始，每月債券購買規模減少150億美元，符市場預期。

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