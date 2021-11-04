【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 研究報告 15:21 2021/11/04 分享： 盡管美國聯儲局公布的收水步伐，符合市場預期，市場仍關注何時起加息，從儲局的言論反映並不急於加息。中金認為，此次議息會議上，除了對於減量速度和通脹的判斷都相對符合預期或者溫和外，聲明和主席鮑威爾發言中也多次強調，減量不等於加息。鮑威爾表示，現在還沒有到加息的時候，就業市場包括勞動參與率都有進一步修復的空間。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 今日 【體品股研報】績後走弱 把脈李寧 安踏 增長前景（第二版） 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 2021/11/03 【內銀業績】內銀盈利增長提速 第4季淨息差料企穩（第二版） 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 2021/11/01 【政策方向】中國PMI續縮 中金料政策聚焦減稅 谷基建（第二版） 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 2021/10/29 【能源危機】能源短缺短期難解 滯脹風險升（附煤電股走勢） 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 2021/10/28 【潛力股追蹤】萬億專項債待啟 基建投資發力（附受惠板塊名單） 經濟 就業 美股 加息 美國聯儲局 美國 通脹 鮑威爾 議息 國債