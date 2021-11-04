【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版）

盡管美國聯儲局公布的收水步伐，符合市場預期，市場仍關注何時起加息，從儲局的言論反映並不急於加息。

中金認為，此次議息會議上，除了對於減量速度和通脹的判斷都相對符合預期或者溫和外，聲明和主席鮑威爾發言中也多次強調，減量不等於加息。鮑威爾表示，現在還沒有到加息的時候，就業市場包括勞動參與率都有進一步修復的空間。

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